В Крыму разбушевалось море: видео смертельной стихии

Происшествия

На оккупированный Россией Крым обрушился мощный шторм, в результате чего четыре человека погибли, еще один пропал без вести. Об этом заявил представитель оккупационной администрации Крыма Сергей Шахов.

Так, 8 сентября в Ялте зафиксировано несколько опасных происшествий на воде, двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели. Шахов уточнил, что волнение моря составляет около 6 баллов.

«Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки», — сказал Шахов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые Центра «Безмятежное Море» в Крыму заявили о том, что в течение недели они получили информацию о шести погибших дельфинах-афалинах в Судакском районе.

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