- 22:12 В Москве задержали известную активистку, которая помогала украинским узникам Кремля
- 21:47 Не в реанимации: Денисова рассказала о состоянии Клыха
- 21:36 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
- 21:21 В Крыму разбушевалось море: видео смертельной стихии
- 20:50 Тепло и без осадков: синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой недели
- 20:03 Рецидивисты ограбили 7-летнюю девочку под Днепром: детали жуткого происшествия
- 19:33 В России загорелся самолет с пассажирами: опубликовано видео ЧП
- 19:23 Анастасия Приходько обвенчалась со своим мужем
- 18:25 Катастрофа MH17: родственники погибших отреагировали на выдачу Цемаха России
- 17:51 Российский актер солгал о романе с девушкой сына ради денег
- 17:45 Карпюк рассказал о главном оружии Украины против России
- 17:08 Не хватало денег на проезд: полиция поймала горе-"минера" киевского метро
В Москве задержали известную активистку, которая помогала украинским узникам Кремля
В России в день выборов задержали активистку Викторию Ивлеву, которая помогала украинским узникам Кремля. Об этом она сообщила сама в Facebook.
«А вот что нового: задержана на Тверской без объяснения причины. Со мной в автозаке: Чёрных Мария Сергеевна, Филина Елена Евгеньевна, Азар Илья Вильямович, Котов Виктор Николаевич, Кондратьев Максим Андреевич, Хромова Анастасия Борисовна, Кузнецова Мария Владимировна, Усманова Татьяна Юрьевна, Алёхина Мария Владимировна. С ДНЁМ ГОРОДА ТЕБЯ, МОСКВА! Upd в 18−54. Азара отпустили с извинениями. А нас привезли в ОВД Мешанское. Сидим в автозаке у входа в ОВД», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 5 сентября в Москве суд приговорил гражданского активиста Константина Котова, который поддерживал в тюрьме захваченных украинских моряков, к 4 годам колонии общего режима. Активисту вменяют «неоднократное нарушение правил проведения митингов».
Более подробно о деятельности известной российской журналистки Виктории Ивлевой и ее помощи украинским узникам Кремля читайте в материале «ФАКТОВ»: Мне бесконечно стыдно за Россию, — Виктория Ивлева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».