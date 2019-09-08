В Москве задержали известную активистку, которая помогала украинским узникам Кремля

Мир

В России в день выборов задержали активистку Викторию Ивлеву, которая помогала украинским узникам Кремля. Об этом она сообщила сама в Facebook.

«А вот что нового: задержана на Тверской без объяснения причины. Со мной в автозаке: Чёрных Мария Сергеевна, Филина Елена Евгеньевна, Азар Илья Вильямович, Котов Виктор Николаевич, Кондратьев Максим Андреевич, Хромова Анастасия Борисовна, Кузнецова Мария Владимировна, Усманова Татьяна Юрьевна, Алёхина Мария Владимировна. С ДНЁМ ГОРОДА ТЕБЯ, МОСКВА! Upd в 18−54. Азара отпустили с извинениями. А нас привезли в ОВД Мешанское. Сидим в автозаке у входа в ОВД», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 5 сентября в Москве суд приговорил гражданского активиста Константина Котова, который поддерживал в тюрьме захваченных украинских моряков, к 4 годам колонии общего режима. Активисту вменяют «неоднократное нарушение правил проведения митингов».

Более подробно о деятельности известной российской журналистки Виктории Ивлевой и ее помощи украинским узникам Кремля читайте в материале «ФАКТОВ»: Мне бесконечно стыдно за Россию, — Виктория Ивлева.

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