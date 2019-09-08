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Выборы в России: кандидат умер прямо на избирательном участке
В российском Волгограде кандидат в депутаты облдумы Вадим Чистяков приехал на один из избирательных участков, чтобы проверить соблюдение законности во время голосования и умер из-за проблем с сердцем.
Так, 49-летнему Чистякову стало плохо на территории одного из участков избирательной комиссии в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ему вызвали скорую, но спасти кандидата в депутаты не удалось. По словам его однопартийцев, «это на совести власти», пишет lenta.ru.
Полковник Вадим Чистяков был кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу». Он окончил Казанское танковое училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. На выборы Чистяков был выдвинут Сталинградским обкомом КПРФ.
Ранее на одном из избирательных участков в Целинном районе Курганской области России умер 90-летний мужчина. По словам местных жителей, утром у пенсионера повысилось давление, но несмотря на это он решил пойти голосовать. Уже на избирательном участке мужчине стало плохо, он потерял сознание и скончался.
Как писали «ФАКТЫ», 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня. В субботу, 7 сентября, в России расстреляли автобус с наблюдателями, которые ехали на выборы в республику Тыва. Пострадавших нет.
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