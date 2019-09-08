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Испанцы в рекордном поединке Рамоса добились разгромной домашней победы (видео)
В воскресенье, 8 сентября, в трех группах состоялись последние восемь поединков 5−6 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Группа D
Грузия — Дания — 0:0.
Швейцария — Гибралтар — 4:0 (Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45+4, Гавранович, 87).
Положение команд: 1. Ирландия — 11 очков (5 матчей); 2. Дания — 9 (5); 3. Швейцария — 8 (4); 4. Грузия — 4 (5); 5. Гибралтар — 0 (5).
Группа F
Румыния — Мальта — 1:0 (Пушкаш, 47).
Испания — Фарерские острова — 4:0 (Родри, 13, Родриго, 50, Алькасер, 90, 90+3).
Выйдя в стартовом составе на поединок, 33-летний защитник Серхио Рамос провел свой 167-й поединок за «Красную фурию», сравнявшись по этому показателю с теперь уже бывшим единоличным рекордсменом своим бывшим партнером по «Реалу» голкипером Икером Касильясом.
Швеция — Норвегия — 1:1 (Форсберг, 60 — Йохансен, 45).
Положение команд: 1. Испания — 18 очков (6 матчей); 2. Швеция — 11 (6); 3. Румыния — 10 (6); 4. Норвегия — 9 (6); 5. Фарерские острова — 0 (6).
Группа J
Армения — Босния и Герцеговина — 4:2 (Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар, 90+5, в свои ворота — Джеко, 13, Гояк, 70).
Победу сборной Армении принес бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, который забил два мяча и отдал две результативные передачи. К слову, для футболиста, сейчас выступающего в Англии за «Арсенал», это первый дубль с декабря прошлого года, когда он дважды забил в премьер-лиге «Саутгемптону» — правда, в том случае это не помогло «канонирам» даже зацепиться за ничью (2:3).
К слову, после игры главный тренер боснийской сборной легендарный хорват Роберт Просинечки объявил об отставке. «Я поговорил со всеми и решил уйти. Когда я приехал, я верил, что мы поборемся за выход в финальную часть чемпионата Европы. Нам это сделать не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге Наций. Я больше не тренер сборной», — поведал Просинечки о своем решении.
Финляндия — Италия — 1:2 (Пукки, 71, с пенальти — Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79, с пенальти).
Выездной поединок с финнами стал для защитника Леонардо Бонуччи 91-м в составе «Скуадры Адзурры», благодаря чему он догнал Алессандро Дель Пьеро и вышел на десятое место в списке гвардейцев итальянского футбола. Первым же в данном списке с большим отрывом остается легендарный голкипер Джанлуджи Буффон, у которого 176 игр.
Греция — Лихтенштейн — 1:1 (Масурас, 33 — Саланович, 85).
Чемпионы Европы 2004 года опозорились на своем поле. Ведя на протяжении всей игры с футбольным карликом Лихтенштейном, «эллины» пропустили в концовке встречи и потеряли важные очки. Впрочем, шансов пробиться в финальную часть Евро-2020 у греков и до этой игры было немного…
Положение команд: 1. Италия — 18 очков (6 матчей); 2. Финляндия — 12 (6); 3. Армения — 9 (6); 4. Босния и Герцеговина — 7 (6); 5. Греция — 5 (6); 6. Лихтенштейн — 1 (6).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Криштиану Роналду выиграла у сербов в отборе Евро-2020, забив в Белграде четыре мяча.
Фото Twitter сборной Италии
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