Испанцы в рекордном поединке Рамоса добились разгромной домашней победы (видео)

Спорт

В воскресенье, 8 сентября, в трех группах состоялись последние восемь поединков 5−6 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Группа D

Грузия — Дания — 0:0.

Швейцария — Гибралтар — 4:0 (Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45+4, Гавранович, 87).

Положение команд: 1. Ирландия — 11 очков (5 матчей); 2. Дания — 9 (5); 3. Швейцария — 8 (4); 4. Грузия — 4 (5); 5. Гибралтар — 0 (5).

Группа F

Румыния — Мальта — 1:0 (Пушкаш, 47).

Испания — Фарерские острова — 4:0 (Родри, 13, Родриго, 50, Алькасер, 90, 90+3).

Выйдя в стартовом составе на поединок, 33-летний защитник Серхио Рамос провел свой 167-й поединок за «Красную фурию», сравнявшись по этому показателю с теперь уже бывшим единоличным рекордсменом своим бывшим партнером по «Реалу» голкипером Икером Касильясом.

Швеция — Норвегия — 1:1 (Форсберг, 60 — Йохансен, 45).

Положение команд: 1. Испания — 18 очков (6 матчей); 2. Швеция — 11 (6); 3. Румыния — 10 (6); 4. Норвегия — 9 (6); 5. Фарерские острова — 0 (6).

Группа J

Армения — Босния и Герцеговина — 4:2 (Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар, 90+5, в свои ворота — Джеко, 13, Гояк, 70).

Победу сборной Армении принес бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, который забил два мяча и отдал две результативные передачи. К слову, для футболиста, сейчас выступающего в Англии за «Арсенал», это первый дубль с декабря прошлого года, когда он дважды забил в премьер-лиге «Саутгемптону» — правда, в том случае это не помогло «канонирам» даже зацепиться за ничью (2:3).

К слову, после игры главный тренер боснийской сборной легендарный хорват Роберт Просинечки объявил об отставке. «Я поговорил со всеми и решил уйти. Когда я приехал, я верил, что мы поборемся за выход в финальную часть чемпионата Европы. Нам это сделать не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге Наций. Я больше не тренер сборной», — поведал Просинечки о своем решении.

Финляндия — Италия — 1:2 (Пукки, 71, с пенальти — Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79, с пенальти).

Выездной поединок с финнами стал для защитника Леонардо Бонуччи 91-м в составе «Скуадры Адзурры», благодаря чему он догнал Алессандро Дель Пьеро и вышел на десятое место в списке гвардейцев итальянского футбола. Первым же в данном списке с большим отрывом остается легендарный голкипер Джанлуджи Буффон, у которого 176 игр.

Греция — Лихтенштейн — 1:1 (Масурас, 33 — Саланович, 85).

Чемпионы Европы 2004 года опозорились на своем поле. Ведя на протяжении всей игры с футбольным карликом Лихтенштейном, «эллины» пропустили в концовке встречи и потеряли важные очки. Впрочем, шансов пробиться в финальную часть Евро-2020 у греков и до этой игры было немного…

Положение команд: 1. Италия — 18 очков (6 матчей); 2. Финляндия — 12 (6); 3. Армения — 9 (6); 4. Босния и Герцеговина — 7 (6); 5. Греция — 5 (6); 6. Лихтенштейн — 1 (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Криштиану Роналду выиграла у сербов в отборе Евро-2020, забив в Белграде четыре мяча.

Фото Twitter сборной Италии

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