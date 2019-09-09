Звездная пара из сериала «Кухня» снова вместе

Шоу-бизнес

Экранные Настя и Костя из сериала, а потом и полнометражного фильма «Кухня», которых играют Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк, полюбилась многим зрителям. Поэтому большинство фанатов ситкома были очень расстроены, когда проект закрыли, пишет издание «Семь дней».

Но накануне Ольга поделилась новостью, которая невероятно порадовала поклонников: начались съемки продолжения «Кухни».

Звезда опубликовала совместный снимок с Виктором, а в комментариях поделилась эмоциями о начале работы: «Ну вот и мы с Витей присоединились к процессу! Съемки во всю идут! „Кухня. Война за отель“ снова соединила всех нас! Мы будто вернулись к себе домой, в свою родную семью после небольшого отпуска».

Подписчики с восторгом восприняли новость и засыпали кино-пару комплиментами: «Как классно! Вы с Виктором составляете отличный тандем! Ждём с нетерпением!», «Я на седьмом небе от счастья!», «Ждём с нетерпением вашу пару в сериале», «Какие вы чудесные! Такая гармония у вас! Необыкновенные, ваш дуэт самый лучший. Виктор очень обаятельный, а вы неотразимая, наша Настя!»

Издание отмечает, что многие зрители были уверены, что Ольга и Виктор — пара и в жизни. Однако это не так, о чем Кузьмина неоднократно говорила раньше в интервью. В то же время совсем недавно Ольга развелась с мужем — военным психологом по имени Алексей. Говорят, что и Хориняк сейчас в разводе. Не исключено, что теперь, когда оба артиста свободны, между ними может вспыхнуть настоящий, а не экранный роман.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезда сериала «Кухня» Мария Горбань похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной.

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