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Звезда сериала «Кухня» похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной
Прославившись благодаря сериалу «Кухня», Мария Горбань успевает не только строить карьеру, но и заботиться о ребенке, четырехлетней дочери Стефании.
Поклонники не перестают поражаться неиссякаемой энергии, актрисы, которая в 32 года выглядит моложе своих сверстниц, пишет «ТелеПро».
Мария обладает стройной фигурой и гладкой кожей во многом благодаря тому, что несколько раз в год ездит в отпуск, чтобы развеяться и набраться сил. Кроме того, теперь Горбань занимается пилатесом.
Этим летом актриса уже успела отдохнуть на Шри-Ланке с Надеждой Сысоевой, а теперь вернулась в Ялту, где была несколько месяцев назад.
И первым делом, что сделала девушка на вилле — это устроила танцы с наследницей.
«Похоже, что с собой Горбань взяла много купальных комплектов. В первый день она облачилась в желтое раздельное бикини. А для фотосессии актриса выбрала цветной купальник с завязками и открытой спиной. Девушка похвасталась стройной и подтянутой фигурой, позируя у бассейна», — пишет издание.
«Хорошо», — лаконично написала она.
Поклонники восхитились формой, в которой находится Мария.
«Вы прекрасны», «О, какой купальник», «Как всегда, красивая», «Машуля, какая ты классная!», «Какая вы худенькая», — прокомментировали пост подписчики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маша Горбань во время отдыха в оккупированном Крыму в мае наслаждалась видами полуострова, позировала у бассейна, демонстрируя свою стройную фигуру.
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