Трагедия на турнире: любимая внучка королевы Елизаветы II упала с лошади (фото)

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Дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы II Зара Тиндалл принимала участие в пятизвездочном конном турнире в Берли, однако не удержалась в седле и упала во время шоу джампинга. Об этом пишет Cosmopolitan со ссылкой на Mirror.

Хотя Зара является опытной наездницей и имеет олимпийскую медаль (Лондон, 2012), это был ее первый турнир за два года, так как женщина делала перерыв в спорте из-за рождения второй дочери.

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Ее возвращение в скачки получилось драматичным — участницу сняли с соревнований. К счастью, падение обошлось без серьезных травм. Внучка королевы самостоятельно встала и покинула поле.

Впрочем, Зара была вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы. Спортсменку и ее 10-летнего скакуна сняли с соревнований. Всадники, участвующие в Burghley Horse, соревнуются за главный приз в размере 95 тысяч фунтов стерлингов.

В этот момент с трибуны за ней с волнением наблюдали мама принцесса Анна, муж Майк Тиндалл, а также дочери — пятилетняя Миа и годовалая Лена.

В последний раз Зара принимала участие в конных соревнованиях два года назад.

Зара — второй ребенок принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Она является 18-ой претенденткой в линии наследования британского престола. Летом 2011 года она вышла замуж за игрока сборной Англии по регби Майка Тиндолла, их познакомил принц Гарри.

Зара и Майк не типичные представители королевской семьи, они пользуются всеобщими уважением и симпатиями. Источники в окружении Елизаветы II говорят, что спортсменка является ее любимой внучкой. Майк тоже отлично вписался в семью. Даже всегда сдержанная королева не может удержаться от улыбки от его шуток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дети Зары не будут носить никаких титулов. Так же, как и их мать. Будучи дочерью Ее Королевского Высочества принцессы Анны от первого брака с капитаном Марком Филипсом, Зара могла претендовать на титул графини (принцами и принцессами могут быть лишь отпрыски сыновей монарха), но ее родители отказались от этой чести, решив, что ребенку будет комфортнее расти без подобных привилегий. Простолюдин Филипс в свое время также отказался от титула графа, который ему предлагала Елизавета в качестве свадебного подарка.

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