- 03:50 Трагедия на турнире: любимая внучка королевы Елизаветы II упала с лошади
- 03:13 Послы стран G7 поздравили «украинскую власть»: что произошло
- 02:57 Актер «Дизель Шоу» стал папой во второй раз
- 02:25 Звездная пара из сериала «Кухня» снова вместе
- 02:07 Близнецов могут обмануть, а Водолеев – наградить: гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака
- 01:49 Обещали «посадить на перо»: таксист расстрелял напавших на него с ножом пассажиров
- 01:25 Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
- 00:55 ГРУшники Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, мертвы, — СМИ
- 00:43 Стало известно, кто покинул третий эфир "Танців з зірками"
- 00:25 «Детский разврат»: дочь Джонни Деппа застукали с парнем на яхте
- 00:01 День Ашура: как получить защиту от страданий и болезней на весь год
- 08.09 23:55 В Киеве начали продавать матрёшки с Зеленским: сеть обсуждает фото
Трагедия на турнире: любимая внучка королевы Елизаветы II упала с лошади (фото)
Дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы II Зара Тиндалл принимала участие в пятизвездочном конном турнире в Берли, однако не удержалась в седле и упала во время шоу джампинга. Об этом пишет Cosmopolitan со ссылкой на Mirror.
Хотя Зара является опытной наездницей и имеет олимпийскую медаль (Лондон, 2012), это был ее первый турнир за два года, так как женщина делала перерыв в спорте из-за рождения второй дочери.
Читайте также_Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон меняет фамилию: что произошло
Ее возвращение в скачки получилось драматичным — участницу сняли с соревнований. К счастью, падение обошлось без серьезных травм. Внучка королевы самостоятельно встала и покинула поле.
Впрочем, Зара была вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы. Спортсменку и ее 10-летнего скакуна сняли с соревнований. Всадники, участвующие в Burghley Horse, соревнуются за главный приз в размере 95 тысяч фунтов стерлингов.
В этот момент с трибуны за ней с волнением наблюдали мама принцесса Анна, муж Майк Тиндалл, а также дочери — пятилетняя Миа и годовалая Лена.
В последний раз Зара принимала участие в конных соревнованиях два года назад.
Зара — второй ребенок принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Она является 18-ой претенденткой в линии наследования британского престола. Летом 2011 года она вышла замуж за игрока сборной Англии по регби Майка Тиндолла, их познакомил принц Гарри.
Зара и Майк не типичные представители королевской семьи, они пользуются всеобщими уважением и симпатиями. Источники в окружении Елизаветы II говорят, что спортсменка является ее любимой внучкой. Майк тоже отлично вписался в семью. Даже всегда сдержанная королева не может удержаться от улыбки от его шуток.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дети Зары не будут носить никаких титулов. Так же, как и их мать. Будучи дочерью Ее Королевского Высочества принцессы Анны от первого брака с капитаном Марком Филипсом, Зара могла претендовать на титул графини (принцами и принцессами могут быть лишь отпрыски сыновей монарха), но ее родители отказались от этой чести, решив, что ребенку будет комфортнее расти без подобных привилегий. Простолюдин Филипс в свое время также отказался от титула графа, который ему предлагала Елизавета в качестве свадебного подарка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...