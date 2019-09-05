Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон меняет фамилию: что произошло

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Сегодня, 5 сентября, маленькая принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые пойдет в школу. Постигать премудрости науки она будет в лондонском учебном заведении Thomas’s Battersea, вместе со старшим братом принцем Джорджем. Об этом пишет издание ТелеПро со ссылкой на Hello!

Но на этом изменения в жизни девочки не закончатся: в школе она сменит официальную династическую фамилию всех членов семейства королевы Елизаветы — Маунтбаттен-Виндзор — на Кембридж.

Именно так — Шарлотта Кембридж — будут называть ее в школе сверстники.

Новые фамилии для школы, отмечает издание, являются одной из королевских традиций.

Так, в свое время папа Шарлотты принц Уильям и его брат Гарри Уэльские в учебных заведениях носили фамилию Уэльс.

Эта фамилия была произведена от титула их родителей Чарльза и Дианы — принца и принцессы Уэлльских. А Уильяму и его супруге Кэтрин, как известно, королева пожаловала титулы герцога и герцогини Кэмбриджских. Поэтому и все их дети — Джордж, Шарлотта, а потом, когда он подрастет и малыш Луи — на время учебы будут носить фамилию Кэмбридж.

Уже официально подтверждено, что в престижную частную школу Thomas’s Battersea Шарлотту проводит вся ее семья. Девочку введут в ворота учебного заведения. Перед школой состоится и фотосессия для официальных фотографий.

В то же время, отмечает издание, Арчи — сыну принца Гарри и Меган Маркл — скорее всего, не придется менять фамилию при поступлении в школу. Ведь по желанию его родителей малыш не будет носить вообще никаких титулов. И в школьных документах он будет записан так же, как в его свидетельстве о рождении — Арчи Маунтбаттен-Виндзор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», между принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой существует особая связь.

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