- 05:12 Покинувший "Танці з зірками" Серега попросил гражданство Украины
- 04:25 Разгул стихии в Крыму: количество погибших в море людей увеличилось до шести
- 03:50 Трагедия на турнире: любимая внучка королевы Елизаветы II упала с лошади
- 03:13 Послы стран G7 поздравили украинскую власть: что произошло
- 02:57 Актер «Дизель Шоу» стал папой во второй раз
- 02:25 Звездная пара из сериала «Кухня» снова вместе
- 02:07 Близнецов могут обмануть, а Водолеев – наградить: гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака
- 01:49 Обещали «посадить на перо»: таксист расстрелял напавших на него с ножом пассажиров
- 01:25 Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
- 00:55 ГРУшники Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, мертвы, — СМИ
- 00:43 Стало известно, кто покинул третий эфир "Танців з зірками"
- 00:25 «Детский разврат»: дочь Джонни Деппа застукали с парнем на яхте
Разгул стихии в Крыму: количество погибших в море людей увеличилось до шести
Количество погибших в результате шторма в оккупированном Россией Крыму людей увеличилось до шести. Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на данные МЧС России в оккупированном Крыму.
Так, в Отрадном погиб один человек, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма. В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен.
Отмечается, что при этом в акватории Черного моря удалось спасти пять человек. Несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море.
Кроме того, в результате разгула стихии на полуострове произошли разрушения и подтопления.
В частности, в Ялте 8 сентября разбушевавшийся 5-бальный шторм подтопил Приморский пляж.
Фото грандиозного потопа жители публикуют в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над Крымом пронесся мощный смерч. Жителям удалось сфотографировать, как над морем в грозовых облаках формируется специфическая воронка смерча, а затем она разрастается и достигает водной поверхности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!