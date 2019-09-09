Происшествия

Разгул стихии в Крыму: количество погибших в море людей увеличилось до шести

Количество погибших в результате шторма в оккупированном Россией Крыму людей увеличилось до шести. Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на данные МЧС России в оккупированном Крыму.

Так, в Отрадном погиб один человек, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма. В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен.

Отмечается, что при этом в акватории Черного моря удалось спасти пять человек. Несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море.

Кроме того, в результате разгула стихии на полуострове произошли разрушения и подтопления.

В частности, в Ялте 8 сентября разбушевавшийся 5-бальный шторм подтопил Приморский пляж.

Фото грандиозного потопа жители публикуют в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над Крымом пронесся мощный смерч. Жителям удалось сфотографировать, как над морем в грозовых облаках формируется специфическая воронка смерча, а затем она разрастается и достигает водной поверхности.

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