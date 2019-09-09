Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: Mercedes разорвал на две части «Москвич», погибла супружеская пара (видео)

В воскресенье, 8 сентября, под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей: Ford Kuga, Mercedes ML и «Москвич-2141».

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а «Москвич» в противоположном направлении. На прямом участке дороги «Москвич», по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения, пишет «Информатор».

Там он зацепил заднюю часть Ford, отчего у «американца» лопнуло заднее колесо. Тем не менее, машина продолжила движение. В то же время «россиянина» выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следовавший за Ford Mercedes протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

От удара «Москвич» разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в Москвиче находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы не значительные.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на воскресенье в Запорожской области на автодороге Харьков — Симферополь произошло ДТП, в котором погибли 4 человека и пострадали двое детей.

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