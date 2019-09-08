На трассе Харьков-Симферополь произошло жуткое ДТП: много погибших (фото)

Происшествия

Ночью в воскресенье, 8 сентября, в Запорожской области на автодороге Харьков-Симферополь произошло ДТП, в котором погибли 4 человека и пострадали два ребенка. Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Львов — Шегини.

Как сообщили в Запорожском областном главке полиции, авария случилась на 403 километре трассы.



Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и сстолкнулся с автомобилем «ВАЗ-2104», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ», житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Fiat Doblo, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Пассажиры «ВАЗа» — двое малолетних детей, 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины, госпитализированы в больницу.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся данного ДТП, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687−57−67, (098) 987−94−44 или на линию «102».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп, вблизи поворота на село Тесновка Коростышевского района, в результате которого погибли четверо мужчин, три женщины были травмированы.

А также об аварии на этой же трассе, в которой столкнулись три автомобиля, один из них вез 49 детей. В результате ДТП погиб водитель одного авто- гражданин Германии, травмировано было 14 человек, в том числе 12 детей.

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