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Похудевшему Александру Семчеву нужна пластическая операция
Известный российский актер Александр Семчев, похудевший на 100 кг, нуждается в помощи пластических хирургов. Артист доволен тем, как сейчас выглядит. Но намерен и дальше работать над собой. Одна из проблем после похудения — провисание кожи. Решить проблему с помощью правильных физических нагрузок можно лишь частично. Поэтому в ближайшее время 50-летний актер намерен обратиться за помощью к пластическим хирургам.
«Лишняя кожа иссекается. К тому же она имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется, как на барабан. У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить», — рассказал актер.
Он признался, что сбросил вес не с помощью модных диет. Александр просто перешел на здоровую пищу, не ест жирное, мучное, сладкое, отказался от мяса. Употребляет лишь овощи, фрукты и морепродукты. Из углеводов позволяет иногда гречку. Каждый день контролирует калории. Кроме того, он умеренно занимается спортом — много ходит, качает пресс и делает упражнения с гантелями.
«Качать потихоньку пресс никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба, надо суставы беречь. Упражнения с фитнес-резинкой дают хороший результат», — говорит Семчев.
А вот избавиться от вредной привычки — курения, актер пока не может. На многих снимках он позирует с сигаретой в руках.
Недавно Семчев признался, что на ток-шоу соврал о романе с девушкой сына и не скрывает, что сделал это ради денег.
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