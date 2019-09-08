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Российский актер солгал о романе с девушкой сына ради денег
Звезда российских сериалов Александр Семчев, который недавно похудел на 100 килограммов, солгал о романе с девушкой сына ради гонорара.
Об этом он сам заявил в беседе с «Комсомольской правдой».
Так, в прошлом году актер заявил на камеру, что увел девушку у сына. «Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится», — вещал он в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». После этого зрители думали, что сел на диету актер ради возлюбленной.
Но за год Семчев похудел, стал давать интервью, надеяться на новые роли, а вот сомнительная слава разлучника не дает ему покоя, поэтому решил оправдаться.
«Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну как я мог увести девушку у собственного сына?! Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги», — отметил актер.
Он также добавил, что может еще раз солгать ради денег. «Если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда. Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. Иногда в нашей профессии появляется момент всеядности», — говорит Сенчев.
О том, заплатили ли Анне за то, что о ней сказали неправду, актер не уточнил.
Напомни, ранее он рассказал, как ему удалось похудеть.
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