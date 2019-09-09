Регину Тодоренко застукали в объятиях другого мужчины (фото)

Шоу-бизнес

Популярная ведущая, одесситка Регина Тодоренко, которая недавно вернулась в Украину без мужа, встретилась с известным на весь мир 33-летним испанским актером Марио Касасом. Поклонникам он наиболее известен по кинодилогии-мелодраме «Три метра над уровнем неба». Актер приехал Москву, чтобы представить новый сериал «Влечение», где исполняет главную роль.

29-летняя звезда тревел-шоу «Орел и решка» провела время с Марио вдали от посторонних глаз — они проехались по российской столице в карете. Регина, как всегда, была непосредственна и призналась актеру в любви, он в свою очередь ответил тем же. Фрагмент лирического видео ведущая выложила на своей официальной странице в Instagram.

Регина подписала забавный видеоролик так: «Помню, когда смотрела „3 метра над уровнем неба“, безумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь… взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!».

«Люблю. Я тебя люблю», — несколько раз повторяет актер. «Я тоже тебя люблю», — отвечает Регина и по-дружески обнимает Марио.

Похоже, Тодоренко разыграла своих подписчиков. Однако многие восприняли все всерьез. «Я бы к этому красавчику даже себя ревновала», — написала одна из подписчиц. Эстафету подхватили другие комментаторы: «Спроси: когда выйдет третья часть „Над уровнем моря“. Они же все-таки будут вместе с Баби»?, «1000 раз посмотрела», «Лайфхак как выйти замуж за иностранца», «Касас! Повезло вам», «Обожаю его», «Смотрела бы и смотрела, как сбываются мечты»…

Другие же пользователи шутку оценили. «Прощай, Владик», — «пожалели» они Влада Топалова, супруга Регины.

Разумеется, ни о каких серьезных чувствах речи не идет: Марио просто учился русскому языку. Он уже более года встречается с 30-летней актрисой Бланкой Суарес. В свою очередь Регина не так давно официально вышла замуж за своего возлюбленного и отца их сына — Влада Топалова. Тогда Тодоренко рассказала, что в первую брачную ночь молодые настолько выбились из сил, что сразу же пришли в спальню и уснули.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что несколько раз собиралась развестись с мужем.

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