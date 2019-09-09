В ООН выдвинули Украине требования по Крыму

Украина

В ООН призвали Украину снять ограничения на посещения аннексированного Россией Крыма иностранными журналистами и правозащитниками. Такой пункт содержится в докладе Генсека ООН Антониу Гуттераша.

В докладе «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» также содержится призыв к украинским властям «упростить доступ» жителям Крыма (как бывших, так и нынешних) ко всем госуслугам, доступным украинцам. Это, в частности, банковские услуги, выдача удостоверений личности, осуществление процедур социального обеспечения и гражданской регистрации.

Интересен тот факт, что наряду с призывом к Украине «открыть въезд», Гуттераш констатировал, что на территорию аннексированного полуострова так и не смогла попасть международные наблюдатели и правозащитники, мониторящие соблюдение прав человека, и призвал именно Россию обеспечить их «беспрепятственную свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины».

Россию в очередной раз призвали расследовать сообщения о пытках и исчезновениях людей в Крыму, соблюдать права крымчан на мирные собрания, прекратить преследования крымских татар, а также порекомендовали не призывать жителей аннексированного полуострова в Вооруженные силы РФ.

Есть в докладе Антониу Гуттерата упоминание и о полизаключенных, которых вывезли на территорию России. РФ призвали дать им возможность вернуться в Крым и обеспечить их защитой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», порядок въезда в аннексированный Крым для иностранцев был изменен в 2015 году. Так, представителей зарубежных СМИ обязыли получать специальное разрешение по согласованию с Министерством информационной политики Украины, а правозащитникам и представителям международных неправительственных организаций — по согласованию с МИД.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter