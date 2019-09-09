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В Киеве неадекват спрыгнул на рельсы в метро (видео)
В Киеве на станции метро «Черниговская» неадекватный мужчина разделся на платформе и прыгнул на рельсы. Ранее в супермаркете на столичных Березняках неадекватный мужчина попытался свернуть шею мальчику.
Видео ЧП в метро в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «На станции метро „Черниговская“ какой-то неадекват попытался покончить с собой. К счастью, вовремя прибежал полицейский и достал его», — говорится в комментарии к видео.
Сложно сказать, хотел ли мужчина покончить с собой или же просто не понимал, что делал. Кстати, на путях он находился в одних трусах, а на одной ноге болтались не полностью снятые брюки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе Киева агрессивный водитель застрелил собаку женщины, с которой не поделил дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Дама переходила дорогу по пешеходному переходу.
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