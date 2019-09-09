У Зеленского заговорили об отмене военного сбора

Деньги

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заговорил о возможности отмены 1,5-процентного военного сбора, который в стране ввели летом 2014 года после начала российской агрессии.

Как сообщает «Обозреватель», об этом Богдан заявил в эфире «Свободы слова Славика Шустера». «Это — вопрос бюджета. Если будет расти экономика. А она уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал — 4,7%, чего не было раньше в Украине», — заявил глава ОП, однако никаких конкретных сроков не назвал.

Сообщается, что за счет военного налога в бюджет в этом году (январь-июль) поступило более 12,5 млрд гривен. Эта сумма возрастала ежегодно: если в 2014 году военный налог принес порядка 2,5 млрд гривен, то уже в 2018 году в казну поступило свыше 18,7 млрд гривен. Всего за пять лет украинцы заплатили в бюджет немногим менее 70 млрд гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук придумал новый налог для украинцев, работающих в IT-сфере — 1-процентные отчисления в 2020 году, которые к 2024 году постепенно вырастут до 5 процентов. Средства предлагают направлять в Фонд развития человеческого капитала, из которого бы выплачивались стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых, а также финансировалась создание образовательной инфраструктуры.



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