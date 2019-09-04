Деньги

У Зеленского придумали новый налог для IT-шников: за что будут брать деньги

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее сообщивший о ликвидации полицейского Департамента защиты экономики, «кошмарившего бизнес», придумал новый налог для украинцев, работающих в IT-сфере.

Как сообщает «Экономическая правда», речь об этом шла во время встречи чиновников с представителями экспортной IT-индустрии. Так, премьер предложил создать Фонд развития человеческого капитала, средства которого шли бы на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

Для физических лиц — предпринимателям (ФЛП или ФОП по-украински), работающих в сфере высоких технологий, хотят ввести специальную опцию налогообложения. Так, по словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, помимо 5-процентного единого сбора, 1,5-процентного военного сбора и единого социального взноса с двух минимальных зарплат, предлагаются 1-процентные отчисления в 2020 году, которые к 2024 году постепенно вырастут до 5 процентов.

Впрочем, Верланов заявил, что переход на такую форму «является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшний, третьей форме налогообложения «упрощенцев».

По словам Гончарука, Кабмин рассчитывает, что такая форма позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долларов до 10 млрд долларов, а количество работников в области вырастет с 165 тыс до 650 тыс человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук пообещал, что за время его премьерства экономика Украины поднимется на 40 процентов.

Фото с сайта https://www.epravda.com.ua.

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