Седокова снялась для российского журнала Playboy (фото, видео)

Шоу-бизнес

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая недавно пожаловалась, что в школе была «уродом», снялась для российского мужского журнала Playboy.

«За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала», — заявила Седокова.

В интервью она рассказала журналистам, что очень благодарна Playboy за эту возможность. По словам Анны, она соглашается не все съемки, недавно отказала изданию, представители которого предложили ей фотографироваться «без трусов». К слову, на обложке Playboy трусиков на певице не видно.

Еще Седокова считает, что Playboy дарит фантазию. «Мужчина может представить себя с этой женщиной», — намекнула Анна. Она добавила, что миром правят любовь, секс и деньги.

Напомним, ранее Анну Седокову заподозрили в романе с женатым спортсменом.

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