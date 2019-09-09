24.93 / 25.19 27.42 / 27.82
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Седокова снялась для российского журнала Playboy (фото, видео)

14:28 9 сентября 2019 66
Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая недавно пожаловалась, что в школе была «уродом», снялась для российского мужского журнала Playboy.

«За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала», — заявила Седокова.

Седокова

В интервью она рассказала журналистам, что очень благодарна Playboy за эту возможность. По словам Анны, она соглашается не все съемки, недавно отказала изданию, представители которого предложили ей фотографироваться «без трусов». К слову, на обложке Playboy трусиков на певице не видно.

Еще Седокова считает, что Playboy дарит фантазию. «Мужчина может представить себя с этой женщиной», — намекнула Анна. Она добавила, что миром правят любовь, секс и деньги.

Напомним, ранее Анну Седокову заподозрили в романе с женатым спортсменом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер