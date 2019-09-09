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Седокова снялась для российского журнала Playboy (фото, видео)
Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая недавно пожаловалась, что в школе была «уродом», снялась для российского мужского журнала Playboy.
«За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала», — заявила Седокова.
В интервью она рассказала журналистам, что очень благодарна Playboy за эту возможность. По словам Анны, она соглашается не все съемки, недавно отказала изданию, представители которого предложили ей фотографироваться «без трусов». К слову, на обложке Playboy трусиков на певице не видно.
Еще Седокова считает, что Playboy дарит фантазию. «Мужчина может представить себя с этой женщиной», — намекнула Анна. Она добавила, что миром правят любовь, секс и деньги.
Напомним, ранее Анну Седокову заподозрили в романе с женатым спортсменом.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!