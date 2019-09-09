24.92 / 25.18 27.41 / 27.81
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Влад Яма не согласен с вылетом Сереги из «Танців з зірками»

15:04 9 сентября 2019 166
Влад Яма
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После третьего эфира «Танців з зірками» шоу покинула пара Сереги и Аделины. Пара вместе с DZIDZIO и Яной Цыбульской оказались в зоне риска. Но телезрители сделали выбор не в пользу Сереги.

Шоумен довольно спокойно принял поражение и пообещал принять участие в других шоу, «которым надо поднять рейтинг».

С таким результатом не согласен судья шоу Влад Яма. Он считает, что Серега еще мог развиваться на проекте.

«Не согласен с выбором зрителей. Думаю @poligrafofficial и @adelina.deli еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?», — написал Влад Яма в Instagram. Однако указывать, кто именно танцевал хуже, он не стал.

Напомним, после первого эфира Влад Яма учредил «Кубок Дмитрия Комарова» для аутсайдеров проекта, вызвав волну возмущения в сети.

После эфира Серега в своем обращении попросил гражданство Украины.

Подробности третьего эфира «Танців з зірками» читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер