Шоу-бизнес

Влад Яма не согласен с вылетом Сереги из «Танців з зірками»

После третьего эфира «Танців з зірками» шоу покинула пара Сереги и Аделины. Пара вместе с DZIDZIO и Яной Цыбульской оказались в зоне риска. Но телезрители сделали выбор не в пользу Сереги.

Шоумен довольно спокойно принял поражение и пообещал принять участие в других шоу, «которым надо поднять рейтинг».

С таким результатом не согласен судья шоу Влад Яма. Он считает, что Серега еще мог развиваться на проекте.

«Не согласен с выбором зрителей. Думаю @poligrafofficial и @adelina.deli еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?», — написал Влад Яма в Instagram. Однако указывать, кто именно танцевал хуже, он не стал.

Напомним, после первого эфира Влад Яма учредил «Кубок Дмитрия Комарова» для аутсайдеров проекта, вызвав волну возмущения в сети.

После эфира Серега в своем обращении попросил гражданство Украины.

Подробности третьего эфира «Танців з зірками» читайте здесь.

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