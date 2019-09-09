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Влад Яма не согласен с вылетом Сереги из «Танців з зірками»
После третьего эфира «Танців з зірками» шоу покинула пара Сереги и Аделины. Пара вместе с DZIDZIO и Яной Цыбульской оказались в зоне риска. Но телезрители сделали выбор не в пользу Сереги.
Шоумен довольно спокойно принял поражение и пообещал принять участие в других шоу, «которым надо поднять рейтинг».
С таким результатом не согласен судья шоу Влад Яма. Он считает, что Серега еще мог развиваться на проекте.
«Не согласен с выбором зрителей. Думаю @poligrafofficial и @adelina.deli еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?», — написал Влад Яма в Instagram. Однако указывать, кто именно танцевал хуже, он не стал.
Напомним, после первого эфира Влад Яма учредил «Кубок Дмитрия Комарова» для аутсайдеров проекта, вызвав волну возмущения в сети.
После эфира Серега в своем обращении попросил гражданство Украины.
Подробности третьего эфира «Танців з зірками» читайте здесь.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...