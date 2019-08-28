Скандал на "Танцях з зірками": конкурс Влада Ямы вызвал волну возмущения

Шоу-бизнес

Известный украинский хореограф, судья проекта «Танці з зірками-3» Влад Яма вызвал волну возмущения в сети. После первого прямого эфира шоу он объявил свой конкурс — «Кубок Дмитрия Комарова», которого он в свое время жестко критиковал, называя деревом и бревном. Судья предлагает определить худших танцоров третьего сезона «Танців з зірками», которые выступили слабее конкурентов.

«Итак, как и обещал, опрос — перед вами. Кто из уважаемых звезд, по вашему мнению, по результатам первой недели (!) должен получить „Кубок Дмитрия Комарова“? Ответы (цифру) пишите в комментариях», — написал Влад Яма под фото аутсайдеров первого эфира по оценкам жюри — Надежды Матвеевой, Дзидзьо и Михаила Кукуюка.

Подписчики довольно резко отреагировали на предложение Ямы и оставили множество возмущенных комментариев.

«Мне кажется, что это не корректно по отношению к начинающим танцорам и Дмитрию», «Как-то жестоко», «Влад, вы показали себя с худшей стороны», «Если это шутка, то очень плохая. Если серьезно, то вас в жюри быть не должно», «Надеюсь, вы извинитесь в новом эфире за этот пост», «Очень не красиво с вашей стороны придумывать подобные кубки», — пишут Яме.

Не стала молчать и Надежда Матвеева. 50-летняя телеведущая признается, что ей было непросто выступать на паркете, но она очень старалась.

«Уважаемый судья „Танцев со звездами“ Влад Яма сначала поставил нашей паре низкую оценку (и я отметила в прямом эфире, что я считаю справедливым, потому что несовершенно станцевала). Затем у себя на странице Влад устроил „шутливый“ опрос относительно способностей некоторых участников. И этого я, как ни странно, не поняла!», — написала телеведущая."Как считаете, Влад Яма таким образом пытается мотивировать меня к лучшим танцам, или предпочитает скорее избавить «Танці з зірками» такой неуклюжей (по его мнению) как я?", — написала Матвеева.

Напомним, в прошлом сезоне «Танців з зірками» от строгого Ямы досталось и Лесе Никитюк, которую он после одного из эфиров назвал «драбиною». Несмотря на критику и низкие оценки жюри, Леся Никитюк оставалась в шоу благодаря народной поддержке — зрители активно отдавали за нее свои голоса.

Уже в это воскресенье одна из 14 пар покинет проект. Как и раньше, судьбу звездного участника решит голосование.



Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что судья проекта Екатерина Кухар резко высказалась об откровенном номере Maruv.

Тем временем самая эпатажная участница «Танців з зірками» с партнером показали новые дерзкие образы для шоу.

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