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Покинувший "Танці з зірками" Серега попросил гражданство Украины
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега и исполнитель Полиграф ШарикOFF публично признался в любви Украине и заявил, что хочет получить украинское гражданство. Об этом пишет «Обозреватель».
«Я недавно принял решение — получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо. Здесь я повстречал женщину, которая родила мне двух прекрасных сыновей», — приводит издание слова артиста.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете «ХАИ». В частности, 13 августа артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.
Напомним, что вчера, 8 сентября, состоялся третий эфир шоу «Танці з зірками» — 13 пар станцевали перед жюри и зрителями. В третьем эфире участники танцевали под популярные украинские хиты. Голосовали, традиционно, жюри и зрители — их оценки суммировались.
К баллам жюри плюсовались голоса телезрителей (их количество не оглашают и называют в произвольном порядке), в итоге в зоне риска оказались две пары: Серега и Аделина и Дзидзьо и Яна Цибульская.
Меньше всего в третьем эфире голосов набрала пара Сереги и Аделины. Они и покинули проект в третьем эфире.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», узнав о поражении, Серега не выглядел сильно расстроенным. Артист заявил, что в Украине есть еще немало шоу, которым надо поднять рейтинг и где он найдет себе применение.
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