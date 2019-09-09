- 16:25 Жительницу Винницкой области, снимавшую порно с младенцем, "наказали" условным сроком
- 16:20 У Путина отказались рассказать, кого Украина выдала России
- 15:58 У Зеленского заявили о снижении цены на газ для населения уже в сентябре
- 15:51 Знаменитая французская газета принесла извинения за "российский" Киев
- 15:38 В Раде готовы разрешить прослушку нардепов, как хочет Зеленский
- 15:29 Эксперт предложил Зеленскому бороться с коррупцией по-сингапурски, — СМИ
- 15:28 Свадьба по залету? Собчак показала фото с животом
- 15:20 Разочарование: Австралия отреагировала на выдачу Цемаха России
- 15:12 Голый курьер по доставке еды шокировал студентов КПИ
- 15:04 Влад Яма не согласен с вылетом Сереги из «Танців з зірками»
- 14:58 Под Киевом горит мусорная свалка: в сети бьют тревогу
- 14:43 Украина и Молдова договариваются об отмене поездок по загранпаспортам и бесплатном роуминге
У Путина отказались рассказать, кого Украина выдала России
В России на официальном уровне так и не озвучили список удерживаемых лиц, которые были переданы Украиной в рамках обмена 7 сентября.
Как сообщает «Медуза», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, когда будет обнародован список. «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую», — заявил он несмотря на данные им ранее обещания. Также без комментариев остались вопросы о том, получат ли гражданство России украинцы, прилетевшие в Москву.
Ранее в сети указали на разницу того, как встречали людей в Киеве, где в аэропорт прибыло, в том числе, и высшее руководство страны, и в Москве, где прилетевших приветствовали лишь российские пропагандисты. Отсутствие Путина в аэропорту Песков объяснил тем, что это — «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт», — заявил Песков и добавил, что речь шла об «удерживаемых лицах».
Материал о том, как Украина встречала своих героев «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!