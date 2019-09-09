У Путина отказались рассказать, кого Украина выдала России

Мир

В России на официальном уровне так и не озвучили список удерживаемых лиц, которые были переданы Украиной в рамках обмена 7 сентября.

Как сообщает «Медуза», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, когда будет обнародован список. «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую», — заявил он несмотря на данные им ранее обещания. Также без комментариев остались вопросы о том, получат ли гражданство России украинцы, прилетевшие в Москву.

Ранее в сети указали на разницу того, как встречали людей в Киеве, где в аэропорт прибыло, в том числе, и высшее руководство страны, и в Москве, где прилетевших приветствовали лишь российские пропагандисты. Отсутствие Путина в аэропорту Песков объяснил тем, что это — «не прерогатива главы государства». «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт», — заявил Песков и добавил, что речь шла об «удерживаемых лицах».

Материал о том, как Украина встречала своих героев «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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