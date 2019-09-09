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Шоу-бизнес

Айседора Дункан: Ольга Фреймут похвасталась дочкой-танцовщицей (видео)

16:41 9 сентября 2019 126
Фреймут
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая и писательница Ольга Фреймут, которая недавно стала сотрудничать с телеканалом «Интер», похвасталась тем, как танцует ее старшая дочь Злата.

Она сравнила девочку с Рудольфом Нуреевым, Сергеем Дягилевым и Айседорой Дункан.

«Злата, твои постановки — наперегонки со временем; они, как и положено искусству, вызывают эмоции», — написала гордая мать.

Злата

Поклонники Фреймут поддержали ее. «Злата танцует с душой, а это действительно вызывает полную эйфорию», — пишут они.

Отметим, что 13-летняя Злата Митчелл уже давно занимается танцами. Она также модель, блоггер, хореограф и владелица собственного бренда одежды.

Действительно, у Фреймут много причин для гордости.

Напомним, что Фреймут также воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию, которых родила в браке с продюсером Владимиром Локотко.

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