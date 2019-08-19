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Неожиданно: Ольга Фреймут стала ведущей «Интера»
Известная телеведущая Ольга фреймут, сменившая за последние годы несколько каналов и недавно говорившая, что решила «завязать» с телевидением, приняла неожиданное решение. Она стала ведущей нового шоу телеканала «Интер». Название проекта пока не разглашается. Известно лишь, что темы в шоу будут обсуждать с женской и мужской точки зрения. Шоу подобного формата есть на российском телевидении. Соведущим Ольги будет Роман Кадемин.
«Поговорим?» — коротко написала Фреймут под фото с коллегой.
Напомним, Ольга Фреймут была ведущей проектов «Подъем», «Ревизор», «Кто сверху?» на Новом канале. Затем в 2014 году со скандалом ушла на «1+1». А через несколько лет снова вернулась на Новый. Как оказалось, ненадолго.
Также Фреймут снялась в комедии «11 детей с Моршина», в которой сыграла саму себя.
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