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После освобождения: у прокуратуры появились вопросы к Сенцову и Кольченко
Бывших узников Кремля Олега Сенцова и Александра Кольченко хотят видеть в прокуратуре АР Крым. Прокуроры хотят заслушать показания двух украинцев по поводу их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму.
Как сообщает «Общественное радио», беседа следователей с Сенцовым и Кольченко может состояться после того, как украинцы пройдут медобследование и, при необходимости, курс лечения. Вызвать бывших политзаключенных для дачи показаний могут либо в центральный офис прокуратуры АРК в Киеве, либо же в региональное представительство в Херсоне.
Следственный орган намерен довести до конца дело о похищении российскими силовиками Сенцова и Кольченко и предоставить украинцам статус потерпевших.
Напомним, 10 мая 2014 года в Крыму Сенцова задержала российская ФСБ и инкриминировала ему терроризм. Украинца вскоре вывезли в Москву в следственный изолятор «Лефортово», а официально об аресте было объявлено лишь 30 мая. Сенцову российские силовики приписывали членство в «Правом секторе», а сообщниками украинца по «крымскому делу» Россия назвала Александра Кольченко и еще шестерых крымчан.
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