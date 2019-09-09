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Дэвид Бекхэм "женился" на китайской модели (фото)
Жители Лондона имели возможность наблюдать свадьбу, женихом на которой выступал прославленный британский футболист Дэвид Бекхэм, а невестой — китайская модель, актриса и певица Анджелабейби (настоящее имя — Анджела Ян Ин). Однако, супруге Дэвида Виктории, законной миссис Бекхэм, можно не беспокоиться: «свадьба» не была настоящей. Как пишет Daily Mail, 44-летний экс-спортсмен и 30-летняя китаянка снималась в рекламе китайского отеля The Londoner Macao.
Дэвид выглядел очень элегантно в черном смокинге. А «невеста» была хороша в белом платье с открытыми плечами. После того, как «новобрачных» забросали конфетти, их принялись поздравлять со «свадьбой» гости. Массовка была наряжена в ретро-костюмы, чтобы, по задумке режиссера и сценариста, воспроизвести стиль столицы Великобритании 1960-х годов.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что Дэвид Бекхэм, по сообщениям СМИ, просит свою жену Викторию завязать с алкоголем.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!