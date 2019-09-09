Дэвид Бекхэм "женился" на китайской модели (фото)

Шоу-бизнес

Жители Лондона имели возможность наблюдать свадьбу, женихом на которой выступал прославленный британский футболист Дэвид Бекхэм, а невестой — китайская модель, актриса и певица Анджелабейби (настоящее имя — Анджела Ян Ин). Однако, супруге Дэвида Виктории, законной миссис Бекхэм, можно не беспокоиться: «свадьба» не была настоящей. Как пишет Daily Mail, 44-летний экс-спортсмен и 30-летняя китаянка снималась в рекламе китайского отеля The Londoner Macao.

Дэвид выглядел очень элегантно в черном смокинге. А «невеста» была хороша в белом платье с открытыми плечами. После того, как «новобрачных» забросали конфетти, их принялись поздравлять со «свадьбой» гости. Массовка была наряжена в ретро-костюмы, чтобы, по задумке режиссера и сценариста, воспроизвести стиль столицы Великобритании 1960-х годов.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Дэвид Бекхэм, по сообщениям СМИ, просит свою жену Викторию завязать с алкоголем.

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