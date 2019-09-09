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Сенцов и Кольченко созывают "секретную" пресс-конференцию
Вернувшиеся в Украину узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут первую после освобождения пресс-конференцию. На родине Сенцов и Кольченко не были пять лет — весной 2014 года они были захвачены в Крыму российской ФСБ, обвинены в подготовке терактов и осуждены в РФ к 20 и 10 годам колонии. 7 сентября украинцы вернулись в Киев в рамках обмена между Украиной и РФ.
Пресс-конференция Сенцова и Кольченко состоится во вторник 10 сентября в 12 часов. Место мероприятия организаторы хранят в тайне и раскрывают исключительно аккредитовавшимся журналистам.
На ряд вопросов прессы Сенцов ответил еще в аэропорту по прибытии в Украину, но тогда формат не предполагал длительного общения со СМИ.
Кроме журналистов, пообщаться с Сенцовым и Кольченко хотят в прокуратуре АРК, чтобы довести до логичного завершения дело о похищении и преследовании украинцев российскими спецслужбами в оккупированном Крыму.
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