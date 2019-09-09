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Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве: где можно пройти обследование 10–13 сентября (адреса)
С 10 по 13 сентября пункты экспресс-диагностики работают во всех районах Киева. На минувшей неделе в рамках проекта «Врач в вашем доме» обследовалось 1305 киевлян (а всего уже прошли диагностику 95 945 жителей города). Две трети из них имеют лишний вес, почти у половины фиксируют повышенное давление, больше чем у трети зашкаливают показатели холестерина, у пятой части пациентов — чрезмерный уровень глюкозы.
На этой неделе пункты работают по адресам (как правило, с 11:00 до 14:00):
Голосеевский район (
10−13 сентября -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
10 сентября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);
11 сентября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
12 сентября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
13 сентября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
10 сентября — проспект Маяковского, 47;
11 сентября —
12 сентября --
Днепровский район
10 сентября -- улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);
11 сентября — улицы Сергиенко, 23, амбулатория № 1, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
12 сентября — улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а, жэо № 404;
13 сентября -- улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
10 сентября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
11 сентября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
12 сентября — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
13 сентября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
10 сентября — улица Подвысоцкого, 4а;
11−13 сентября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
10 сентября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;
11 сентября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
12 сентября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
13 сентября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
11 и 13 сентября — проспект Победы, 97, 148/1 (
Соломенский район
10 сентября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);
11 сентября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
12 сентября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
13 сентября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
10 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
11 сентября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
12 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
13 сентября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;
В пунктах экспресс-диагностики можно не только пройти обследование, но и получить консультации. Первичные сведения о состоянии здоровья — лишь первый этап на пути к выздоровлению. Далее специалисты советуют обратиться к семейному доктору и дообследоваться, пересмотреть питание, поменять образ жизни, отказаться от вредных привычек.
Напомним, в Киеве также работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи:
- для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО),
- для детей — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» писали об интервальной диете, которая помогает сбросить лишний вес.
Также сообщалось о старте кампании по вакцинированию взрослых населения от дифтерии и столбняка.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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