Назло урагану «Дориан»: пара сыграла свадьбу на фоне разрушений, вызванных стихией (фото)

Мир

Жених и невеста из канадского города Галифакс, где ураган «Дориан» обесточил тысячи домов и повалил башенный кран, решили не позволить стихии испортить им заранее распланированный торжественный день.

Как пишет издание Global News, Джиллиан и ДжонМакмастер сыграли свадьбу, несмотря на непогоду. По их словам «почти все гости» благополучно добрались до места венчания. И в целом ураган не слишком повлиял на церемонию — разве что «подмочил кое-какие вещи».

Затем новобрачные устроили на улице фотосессию — на фоне разрушений, вызванных непогодой. На память молодоженам остались впечатляющие снимки.

На вопрос, не хотят ли они назвать Дорианом своего будущего первенца, Джиллиан со смехом сказала, что у них нет никакого желания слышать когда-либо это имя.

CRASHING DOWN: A large construction crane in Halifax collapsed into a building as powerful winds from Dorian lashed Nova Scotia. No injuries were reported, according to local reports. https://t.co/yIvFVpynz6 pic.twitter.com/P0AszkOguU — ABC News (@ABC) September 8, 2019

Ранее стало известно, что 89-летний британский актер Шон Коннери и его Жена Мишелин пережили ураган «Дориан», укрывшись в своем особняке на Багамах. Как пишет издание People, первый исполнитель в кино роли Джеймса Бонда рассказал, что они с супругой тщательно подготовились к удару стихии. И что он благодарен за то, что они остались живы.

В общей сложности «Дориан» унес жизни по меньшей мере 45 человек на Багамах и двух — в США. Десятки все еще числятся пропавшими без вести. Более 70 тысяч человек лишились крова.

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