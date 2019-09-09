Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала (фото)

Украина

На улицах Станицы Луганской вновь появились национальные флаги Украины.

Об этом пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

«Наконец-то досадная ошибка устранена и флаги возвращены на место», — отмечает военнослужащий.

При этом Штефан выражает надежду, что те, кто дал команду снять флаги Украины, понесут за своей приказ суровую ответственность — ведь слишком большую цену платят украинцы за то, что именно этот флаг свободно развивался над данной территорией.

Читатели блога горячо поддержали офицера-патриота:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец. После этого к 6 сентября в населенном пункте исчезли украинские флаги. Если еще накануне сине-желтый стяг был буквально на каждом столбе, то затем таких электроопор стало явно меньше и на тех, что остались, флагштоки пустуют. Подборку показательных фотографий «было-стало» опубликовали жители Станично-Луганского района. По их словам, из всего набора флагов остались лишь два и то уже непосредственно на въезде в Станицу Луганскую. До этого в «ЛНР» отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

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