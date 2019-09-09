- 23:26 Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала
- 22:52 В сети назвали имя еще одного героя — участника спецоперации по захвату Цемаха
- 22:25 Омбудсмен заявила о подготовке нового обмена пленниками между Украиной и Россией
- 22:18 Священный союз: в сеть слили приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
- 22:14 США вернули Украине знаменитую картину, пропавшую в годы Второй мировой войны
- 22:03 Был пьян? Жителей Самары возмутило неадекватное поведение Димы Билана на сцене
- 21:57 Ким Кардашьян неизлечимо больна
- 21:14 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 9 сентября
- 21:03 В "Укрзалізниці" задумали избавиться от традиционных металлических подстаканников в поездах: в сети разгорелись споры
- 20:26 Бабушкина скатерть и дедушкина пижама: жениха и невесту нещадно раскритиковали за свадебные наряды
- 20:23 Фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке
- 20:09 Все плохо: известный волонтер рассказал, почему России выгодно захватывать новых украинских заложников
Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала (фото)
На улицах Станицы Луганской вновь появились национальные флаги Украины.
Об этом пишет в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).
«Наконец-то досадная ошибка устранена и флаги возвращены на место», — отмечает военнослужащий.
При этом Штефан выражает надежду, что те, кто дал команду снять флаги Украины, понесут за своей приказ суровую ответственность — ведь слишком большую цену платят украинцы за то, что именно этот флаг свободно развивался над данной территорией.
Читатели блога горячо поддержали офицера-патриота:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец. После этого к 6 сентября в населенном пункте исчезли украинские флаги. Если еще накануне сине-желтый стяг был буквально на каждом столбе, то затем таких электроопор стало явно меньше и на тех, что остались, флагштоки пустуют. Подборку показательных фотографий «было-стало» опубликовали жители Станично-Луганского района. По их словам, из всего набора флагов остались лишь два и то уже непосредственно на въезде в Станицу Луганскую. До этого в «ЛНР» отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..