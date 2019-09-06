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Возле моста в Станице Луганской сняли почти все украинские флаги: сеть в гневе
Вблизи линии разграничения в Станице Луганской, откуда Украина отвела военные подразделения, к 6 сентября исчезли украинские флаги. Если еще накануне сине-желтый стяг был буквально на каждом столбе, то теперь электроопор стало явно меньше и на тех, что остались, флагштоки пустуют.
Подборку показательных фотографий «было-стало» опубликовали жители Станично-Луганского района. По их словам, из всего набора флагов остались лишь два и то уже непосредственно на въезде в Станицу Луганскую.
Утверждается, что некими лицами был отдан приказ убрать украинские флаги, чтобы не раздражать представителей ОРДЛО. Непосредственными исполнителями приказа были работники РЭС.
Ситуация с флагами стала ярким примером двойных стандартов, потому что на блокпосту боевиков в районе моста триколоров террористической «ЛНР» все больше. Если на летних фотографиях четко был виден лишь один флаг, то теперь их висит около десятка.
«Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы „не раздражать представителей ОРЛО“… Невольно вспоминаешь все богатство русского языка, в первую очередь — матерное», — признается бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
В сети возмущаются, что флаги сняли тайно и с непонятной целью.
Напомним, в августе украинская сторона отчиталась, что полностью очистила от взрывоопасных предметов территорию возле моста у Станицы Луганской на линии разграничения. Следующим шагом должен стать ремонт моста.
Фото Луганська ОДА/Facebook, Irina Boltkova/Facebook, Света Светикова/Facebook
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