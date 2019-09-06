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Украина

Возле моста в Станице Луганской сняли почти все украинские флаги: сеть в гневе

22:29 6 сентября 2019 47
станица луганская
Инф. «ФАКТОВ»

Вблизи линии разграничения в Станице Луганской, откуда Украина отвела военные подразделения, к 6 сентября исчезли украинские флаги. Если еще накануне сине-желтый стяг был буквально на каждом столбе, то теперь электроопор стало явно меньше и на тех, что остались, флагштоки пустуют.

Подборку показательных фотографий «было-стало» опубликовали жители Станично-Луганского района. По их словам, из всего набора флагов остались лишь два и то уже непосредственно на въезде в Станицу Луганскую.

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Утверждается, что некими лицами был отдан приказ убрать украинские флаги, чтобы не раздражать представителей ОРДЛО. Непосредственными исполнителями приказа были работники РЭС.

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Ситуация с флагами стала ярким примером двойных стандартов, потому что на блокпосту боевиков в районе моста триколоров террористической «ЛНР» все больше. Если на летних фотографиях четко был виден лишь один флаг, то теперь их висит около десятка.

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«Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы „не раздражать представителей ОРЛО“… Невольно вспоминаешь все богатство русского языка, в первую очередь — матерное», — признается бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

В сети возмущаются, что флаги сняли тайно и с непонятной целью.

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Напомним, в августе украинская сторона отчиталась, что полностью очистила от взрывоопасных предметов территорию возле моста у Станицы Луганской на линии разграничения. Следующим шагом должен стать ремонт моста.

Фото Луганська ОДА/Facebook, Irina Boltkova/Facebook, Света Светикова/Facebook

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