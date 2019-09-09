Украина

Судьи и депутаты: Бигус рассказал, кто, кроме Богдана, гулял на скандальной свадьбе в Сен-Тропе

Отсутствие главы Офиса президента Андрея Богдана на праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины и посещение им свадьбы Андрея Довбенко, которого СМИ называют «смотрящим за Минюстом» вызвало резонанс в обществе, на который должен был отреагировать даже глава государства.

Но, оказывается, помимо Богдана на вечеринке в Сен-Тропе в День независимости Украины были судьи и депутаты от Слуги народа: юристы, финансисты, олигархи, судьи и люди, которых называют смотрящими в сфере строительства.

Об этом говорится в сюжете программы «Наші гроші з Денісом Бігусом».

Согласно информации журналистов, на свадьбе Довбенко также присутствовал близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш. Он занимался разработкой проекта нового Офиса президента.

Кроме того на вечеринку Довбенко пришли депутаты от Слуги народа Николай Сольский и Олег Семинский, а также судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. При этом фирма жены Довбенко специализируется на банковском и финансовом праве. Именно такие дела рассматривает Хозяйственный суд.

Однако ни Джарты, ни Чинчин не считают, что в их дружбе с семьей Довбенко есть конфликт интересов.

Также на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Бигус назвал Довбенко «самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов». По его мнению, именно в это важно в истории с поездкой на его свадьбу Богдана, а не то, что она была в Сен-Тропе.

По словам журналистов, деятельность Довбенко в Минюсте «настолько токсична», что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался утаить знакомство с ним. При этом, по данным Bihus.info, Довбенко участвовал в официальных совещаниях в Миюсте вместе с главой ведомства.

Расследователи утверждают, что Довбенко «заполнил руководящие должности Минюста своими людьми».

По информации журналистов, первые свидетельства государственных исполнителей получили именно «товарищи Довбенко». Расследователи говорят, что сразу «возникли негласные правила — отдавать часть своего заработка наверх».

В то же время жену Довбенко Анну Огренчук президент Владимир Зеленский внес в состав комиссии по правовой реформе.

Напомним, что Андрей Богдан отказался комментировать журналистам свое появление на свадьбе в Сен-Тропе. «Я с вами не разговариваю», — бросил он после того, как журналистка сказала, что представляет программу Наші гроші.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявил, что Богдан был не прав, когда провел День независимости 24 августа в Сен-Тропе. Вместе с тем президент отметил, что это был законный отпуск главы ОП.

Коллаж: Комсомольская правда

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