Мир

Попался на сумочках: кассир ограбил 1300 покупателей, запоминая цифры на их картах (видео)

В Японии кассир Юсуке Танигучи обокрал около 1300 покупателей торгового центра в городе Кото. Он запомнил данные их кредитных карт во время раcчёта покупок, пишет TJсо ссылкой на SoraNews24.

По данным полицейских, 34-летний кассир запоминал имя, номер кредитной карты, срок действия, а также цифры на обратной стороне. Все данные он переносил в тетрадь.

Затем с помощью полученной информации он звонил в банк и изменял пин-коды на картах и обналичивал деньги, используя данные о чужих кредитных картах при покупке товаров через Сеть. Затем покупки он сдавал товары в ломбард, получая деньги. Заработанное кассир тратил на собственное проживание.

Танигучи долгое время не привлекал внимания, но потом заказал две дорогие сумки по 2,5 тысячи долларов, и его быстро нашла полиция — все покупки кассир заказывал на домашний адрес. Полицейские также обнаружили его записную книжку, которая связала его со всеми случаями кражи средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине вновь активизировались «оконные аферисты», которые применяют новые схемы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter