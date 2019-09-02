Вместо школы: солистка KAZKA показала горячее фото в бассейне

Шоу-бизнес

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, хит которой «Плакала» стал очень популярным в мире, показала, как развлекается в бассейне.

Певица опубликовала фото в купальнике, сообщив, что она «слишком крута для школы».

Поклонники Саши сделали ей много комплиментов.

«Хорошая, то что надо», «Ты красивая и секси», «У тебя классная попка», — пишут они.

Кстати, о школе: ранее Зарицкая рассказывала, что в школьные годы была хулиганкой и срывала уроки.

Сейчас она хулиганит в соцсетях, публикуя снимки в купальниках.

Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк показала видео, на котором она в купальнике прощается с летом.

Фото в купальнике показала и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская. Снимок Каминская сделала в бассейне.

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