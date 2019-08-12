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Умело потрясла попой: Лайма Вайкуле в брючном костюме станцевала тверк с группой KAZKA (видео)
Известная латвийская певица Лайма Вайкуле похвасталась умением исполнять тверк, который уже несколько лет невероятно популярен в молодежной культуре.
Так, на своей странице в соцсети певица опубликовала видео, где зажигательно танцует вместе с участницами украинской группы KAZKAза кулисами музыкального фестиваля «Рандеву», который сейчас проходит в Одессе.
«Плакали с KAZKA, а теперь танцуем под Каменских», —подписала ролик 65-летняя исполнительница.
На видео Вайкуле ритмично двигается в такт музыке. Своим танцем Лайма зарядила поклонников позитивным настроением и получила массу комплиментов. Фанаты отметили, что у певицы здорово получается и энергично двигать «пятой точкой», и выбирать себе эффектные и модные наряды для появления на публике.
«Молодая, озорная и обалденная», «Бомбический танец», «Такая молодая! Живая! Просто идеал», «Вы прямо излучаете позитив! Будьте здоровы», «Пересмотрела уже кучу раз. Зажигалки», «Молодая, озорная и обалденная», «Такая молодая! Живая! Просто идеал», — отреагировали на импровизированное выступление певицы пользователи.
Между прочим, певица не скрывает, что, несмотря на возраст, обожает отжигать на танцполе. Недавно она сняла на эту тему забавный ролик, в котором также «засветилась» её лучшая подруга — Алла Пугачева. Две звезды разыграли сценку с обсуждением своих жарких танцев в ресторане. В том же видео, кстати, Примадонна пошутила, что устала от молодого мужа, мол, иногда, ей хочется внимания ровесников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию Лайма Вайкуле сделала откровенное признание, заявив: «Я поняла, что умираю».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».