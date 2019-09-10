- 03:56 Трамп прокомментировал шпионский скандал с «американским кротом» в Кремле
- 03:25 «В ленте пожар»: солистка группы KAZKA удивила чувственными фото
- 02:50 Попался на сумочках: кассир ограбил 1300 покупателей, запоминая цифры на их картах
- 02:44 Три новых iPhone и Apple Watch 5: стало известно, чем попытается удивить фанатов компания из Купертино
- 01:45 Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам Зеленского и Путина
- 01:19 Меладзе и Успенская вступились за «вора в законе» Шишкана, — СМИ
- 00:48 Невеста вышла замуж за дерево и собирается взять его «фамилию»
- 00:26 Странная подборка графиков: в РФ разоблачили очередной фейк Марии Захаровой
- 09.09 23:53 Судьи и депутаты: Бигус рассказал, кто, кроме Богдана, гулял на скандальной свадьбе в Сен-Тропе
- 09.09 23:51 Елизавета II похоронила обещание Бориса Джонсона выйти из состава ЕС 31 октября
- 09.09 23:42 Вице-чемпионы мира хорваты в день рождения Модрича потеряли очки в матче отбора к Евро-2020 в Баку
- 09.09 23:26 Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала
Трамп прокомментировал шпионский скандал с «американским кротом» в Кремле
Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.
Так, во время выступления на лужайке Белого дома, президент США заявил, что об американском шпионе в российском кабмине он ничего не знает и придерживается комментария, ранее высказанного по этому вопросу в самом Центральном разведывательном управлении, пишет ТАСС.
«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — заявил Трамп.
Напомним, что согласно версии CNN, спецслужбы США вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Утверждается, что тот был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве».
Решение о вывозе шпиона было якобы продиктовано озабоченностью по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией, создавая угрозу раскрытия личности этого агента. Оно было принято вскоре после того, как в мае 2017 года на встрече в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп обсуждал секретные данные разведки, касавшиеся террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии.
В соответствии с информацией CNN, сведения, которые раскрыл Трамп, не имели непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако этот случай будто бы стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса об угрозе «засвечивания» источников.
Имя агента в целях безопасности не называлось.
В то же время российский Telegram-канал Shumanov считает, что речь идет об исчезнувшем за границей со своей семьей Олеге Борисовиче Смоленкове, который входил в ближнее окружение помощника Президента РФ Юрия Ушакова. До своего исчезновения он занимал должность главного советника в аппарате Ушакова. Во времена, когда Ушаков занимал должность посла в США Смоленков работал под его началом в российском посольстве вторым секретарем. До этого, Смоленков занимал различные должности в валютно-финансовом департаменте и в аппарате (управделами) МИДа.
Также Смоленкова упоминает и канал НЕЗЫГАРЬ.
Между тем официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию CNN неточной.
«Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, — отметила она. — Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны».
Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула в беседе с телекомпанией CNN, что репортаж «не просто неточен». Распространенные телекомпанией данные «ставят под угрозу жизни» людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!