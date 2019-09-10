Трамп прокомментировал шпионский скандал с «американским кротом» в Кремле

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Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.

Так, во время выступления на лужайке Белого дома, президент США заявил, что об американском шпионе в российском кабмине он ничего не знает и придерживается комментария, ранее высказанного по этому вопросу в самом Центральном разведывательном управлении, пишет ТАСС.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — заявил Трамп.

Напомним, что согласно версии CNN, спецслужбы США вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Утверждается, что тот был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве».

Решение о вывозе шпиона было якобы продиктовано озабоченностью по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией, создавая угрозу раскрытия личности этого агента. Оно было принято вскоре после того, как в мае 2017 года на встрече в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп обсуждал секретные данные разведки, касавшиеся террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии.

В соответствии с информацией CNN, сведения, которые раскрыл Трамп, не имели непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако этот случай будто бы стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса об угрозе «засвечивания» источников.

Имя агента в целях безопасности не называлось.

В то же время российский Telegram-канал Shumanov считает, что речь идет об исчезнувшем за границей со своей семьей Олеге Борисовиче Смоленкове, который входил в ближнее окружение помощника Президента РФ Юрия Ушакова. До своего исчезновения он занимал должность главного советника в аппарате Ушакова. Во времена, когда Ушаков занимал должность посла в США Смоленков работал под его началом в российском посольстве вторым секретарем. До этого, Смоленков занимал различные должности в валютно-финансовом департаменте и в аппарате (управделами) МИДа.

Также Смоленкова упоминает и канал НЕЗЫГАРЬ.

Между тем официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию CNN неточной.

«Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, — отметила она. — Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны».

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула в беседе с телекомпанией CNN, что репортаж «не просто неточен». Распространенные телекомпанией данные «ставят под угрозу жизни» людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам.

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