Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам. Об этом пишет «Голос Америки».

На вопрос, готовы ли США присоединиться к переговорам в нормандском формате, Трамп ответил положительно: «Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился (к переговорам, — ред.)», — сказал американский лидер.

Кроме того, в субботу Трамп одобрительно отозвался об обмене пленными, назвав его «очень большим и положительным» шагом. Об этом он традиционно написал в Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!