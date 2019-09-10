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Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам. Об этом пишет «Голос Америки».
На вопрос, готовы ли США присоединиться к переговорам в нормандском формате, Трамп ответил положительно: «Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился (к переговорам, — ред.)», — сказал американский лидер.
Кроме того, в субботу Трамп одобрительно отозвался об обмене пленными, назвав его «очень большим и положительным» шагом. Об этом он традиционно написал в Twitter.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.
Ранее советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Россия после обмена пленными выдаст еще больше украинских граждан.
Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп поздравил Украину и РФ с проведенным обменом политзаключенными, а также выразил надежду на то, что он станет первым шагом к миру. В свою очередь, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Также он высказал надежду, что данный шаг послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений.
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