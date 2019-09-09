Зеленский едет к Трампу: названа дата визита президента Украины в США

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября летит с визитом в США, где может состояться его встреча с американским лидером Дональдом Трампом, передает УНН.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Зеленский получил письменное приглашение посетить США. «У нас есть приглашение не просто посетить Соединенные Штаты — вы знаете, в США мы едем 23 числа этого месяца — но прибыть с визитом в Вашингтон и встретиться с президентом и с правительством США. Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Думаю, в ближайшее время вы узнаете об определенных конкретных датах, согласованных с американской стороной», — сообщил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября Владимир Зеленский встретился в Польше с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в Варшаву вместо Дональда Трампа.



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