Украина

Стало известно, сколько россиян Путин переселил в Крым за последние пять лет

Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 г. Об этом пишет в своем Twitter известный украинский журналист Денис Казанцев, цитируя крымское издание «Примечания».

«Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти «коренные русские крымчане», — пишет журналист.

Читатели микроблога Дениса подтверждают приведенные в пророссийском издании статистические данные.

«Уверяю, что понаехавших ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем 200 тысяч. Сильно значительно. По ощущениям, их уже почти столько же, сколько нас», — пишет блогер Крымский бандеровец.

«Понаехало. Понаехало и выросло», «По некоторым данным было 2 млн, стало 3 млн», — пишут в комментариях пользователи.

При этом переселяют в первую очередь силовиков, бюджетников и, конечно, военных.

Так, в исследовании «Нарушение международного гуманитарного права и права крымских татар на самоопределение в оккупированном Крыму», указывалось, что Россия активно поощряет переселение своих граждан в аннексированный Крым. Авторы доклада называли цифру в 100 тысяч граждан России, которые зарегистрировались на полуострове, однако уточняли, что по другим данным, только за первые три года оккупации в Крым переехали 200 тысяч россиян.

Кроме того, Россия с самого начала аннексии проводит политику перемещения населения, направленную на вытеснение местных жителей. Их преследуют за веру, убеждения, в отношении них возбуждают уголовные дела или же создают условия невозможные для жизни в Крыму.

По неофициальным данным, из Крыма выехало от 50 до 100 тысяч человек.

«Учтите, что примерно 100 тысяч украинцев покинули полуостров после 14 года. Итого примерно 500 тысяч понаехавших», — пишут читатели блога.

Цель такой политики, уверены пользователи, очевидна: «Чого потім? @navalny вже давно це сказав…», «Да, повторный референдум с избирателями до 14 года. И под наблюдением ОБСЕ», «Кто и зачем будет вам рассказывать, что Крым невозможно передать Украине?»

Поэтому некоторые «горячие головы» предлагают в будущем «поступить по-братски» с нынешними хозяевами полуострова (в их понимании): «18−20 мая 1944 г. из Крыма депортировали 238,5 тысяч человек — почти все крымскотатарское население. Так что, выкинув 200 тыс. россиянцев всё ещё в минусе будем».

Но, конечно, такой путь явно неприемлем для цивилизованного государства, поэтому вся надежда сейчас — на реакцию мирового сообщества на события в Крыму и давление на Россию на всех уровнях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на заседании Совета Безопасности организации, что Российская Федерации проводит в Крыму специальную политику изменения демографической ситуации и призвал к дальнейшему продлению санкций против этой страны вплоть до возвращения полуострова Украине.

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