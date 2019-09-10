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Усекновение главы Иоанна Предтечи: молитвы, стихи, открытки
В среду 11 сентября церковь вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову. Этот большой и печальный церковный праздник называется «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (в народе — Головосек).
В этот день верующие молятся, а также напоминают своим близким о празднике и его смысле. «Факты» собрали для вас стихи, иконы, открытки и молитвы, которые помогут это сделать.
Молитва св. пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.
Стихи ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи
Какой день сегодня, ты знаешь, конечно —
Усекновенья главы Иоанна Предтечи,
Не зря весь народ этот день отмечает —
Со скорбью пророка он смерть вспоминает.
Великий пророк был насильно убит,
Но вера в сердцах все равно победит,
Виновный наказан, так будет всегда,
А вера пребудет с тобой на года!
***
Разве важно, день был или вечер,
Когда он расстался с головой?
Умер за Христа Иван Предтеча,
Наш пророк и первый наш святой.
Может, правда то, что время лечит —
Эту боль скрыл порох двух веков.
Только подвиг Иоанна вечен,
Так же вечен, как приход Христов.
***
Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!
Также читайте, что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
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