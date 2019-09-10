Усекновение главы Иоанна Предтечи: молитвы, стихи, открытки

Общество и люди

В среду 11 сентября церковь вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову. Этот большой и печальный церковный праздник называется «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (в народе — Головосек).

В этот день верующие молятся, а также напоминают своим близким о празднике и его смысле. «Факты» собрали для вас стихи, иконы, открытки и молитвы, которые помогут это сделать.

Молитва св. пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Стихи ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи

Какой день сегодня, ты знаешь, конечно —

Усекновенья главы Иоанна Предтечи,

Не зря весь народ этот день отмечает —

Со скорбью пророка он смерть вспоминает.

Великий пророк был насильно убит,

Но вера в сердцах все равно победит,

Виновный наказан, так будет всегда,

А вера пребудет с тобой на года!

***

Разве важно, день был или вечер,

Когда он расстался с головой?

Умер за Христа Иван Предтеча,

Наш пророк и первый наш святой.

Может, правда то, что время лечит —

Эту боль скрыл порох двух веков.

Только подвиг Иоанна вечен,

Так же вечен, как приход Христов.

***

Этот праздник очень грустный,

Он в Христовой вере постный,

Принял смерть Иоанн Предтеча,

Пусть не гаснут в храмах свечи!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь на блюде,

Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день, скорбите,

Его в молитвах поминайте!

Также читайте, что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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