Остановили сердце почти на час: в Виннице провели уникальную операцию беременной

Здоровье и медицина

В Виннице хирурги выполнили уникальную операцию на открытом сердце. Хирургические вмешательства такого рода для Украины не редкость, а уникальность состояла в том, что оперировать пришлось пациентку на солидном сроке беременности — на шестом месяце. Будущая мать поступила в медучреждение в критическом состоянии: произошла тромбоэмболия легочной артерии, проще говоря, оторвался тромб, закупорив важнейший кровеносный сосуд. Счет шел буквально на минуты.

Чтобы не тратить драгоценное время и не транспортировать больную в Киев, столичные хирурги из института им. Амосова прибыли в Винницу. Выполняла операцию бригада из 14 специалистов. Кроме кардиохирургов, в операционной находились акушеры. Их задачей было отслеживать состояние плода и не допустить ухудшения жизненно важных показателей.

Как сообщает сайт ВінницяОК, хирурги, приступая к операции, признавали, что шансы на успех невелики — около 10%. Тем не менее, вопрос об отказе от оперативного вмешательства даже не стоял. Даже при минимальном шансе на удачный исход, его необходимо было использовать.

Ради того, чтобы провести операцию и спасти жизнь как матери, так и ребенку, пациентке пришлось почти на час остановить сердце. «Сердце было остановлено на 57 минут. Когда убрали тромбы, запустили сердце. До этого момента работал аппарат искусственного дыхания», — объяснил в эфире ТСН хирург Василий Лазоришинец, заслуженный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова.

Напомним, ранее украинским хирургам удалось спасти ребенку почти оторванную руку, а еще одной пациентке заменили сердечный клапан, не разрезая грудину.

Фото vinnitsaok.com.ua

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