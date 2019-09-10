Происшествия

В Киеве разгорелся пожар возле метро «Олимпийская»: фото с места ЧП

В центре Киева горит офисный центр у метро «Олимпийская». По предварительным данным, загорелось здание по улице Деловой. Черный дым виден за несколько кварталов от места событий. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже вызвана на место ЧП.

Фотографии с места пожара опубликованы в группе dtp.kiev.ua.

Причины возгорания пока не известны.

Напомним, в августе в Киеве горели торгово-складские помещения на Майдане, а в сентябре в пригородах столицы случились масштабные пожары на полигонах бытовых отходов.

Фото Igor Belyi/Facebook, dtp.kiev.ua/Instagram

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