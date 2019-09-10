24.90 / 25.13 27.33 / 27.64
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве разгорелся пожар возле метро «Олимпийская»: фото с места ЧП

8:46 10 сентября 2019 18
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева горит офисный центр у метро «Олимпийская». По предварительным данным, загорелось здание по улице Деловой. Черный дым виден за несколько кварталов от места событий. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже вызвана на место ЧП.

Фотографии с места пожара опубликованы в группе dtp.kiev.ua.

пожар

Причины возгорания пока не известны.

пожар

Напомним, в августе в Киеве горели торгово-складские помещения на Майдане, а в сентябре в пригородах столицы случились масштабные пожары на полигонах бытовых отходов.

Фото Igor Belyi/Facebook, dtp.kiev.ua/Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер