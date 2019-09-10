- 09:14 «Минск станет столицей США»: Лукашенко взбудоражил сеть неожиданным заявлением
- 09:07 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 10 сентября
- 08:57 Не рассчитал дозу: Дима Билан извинился за пьяное выступление в Самаре
- 08:46 В Киеве разгорелся пожар возле метро «Олимпийская»: фото с места ЧП
- 08:43 Сразу после свадьбы в больнице невесту отключили от систем искусственного жизнеобеспечения
- 08:29 Остановили сердце почти на час: в Виннице провели уникальную операцию беременной
- 08:07 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 08:01 "Никто из нас не родился избранным", — Роман Скрыпин о Зеленском, новой власти и будущем Украины
- 07:51 Гибель военного на Черниговщине: выяснились детали трагедии
- 07:38 Вице-чемпионы мира хорваты в день рождения Модрича потеряли очки в матче отбора к Евро-2020 в Баку
- 07:31 При дефиците витамина С кровоточат десны и выпадают волосы: в каких продуктах он содержится
- 07:27 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»
«Минск станет столицей США»: Лукашенко взбудоражил сеть неожиданным заявлением
Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее отметивший, что был бы не против проведения Олимпиады совместно с Украиной, сделал громкое геополитическое заявление, пообещав, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.
Как передает tut. by, такое обещание Бацька дал во время открытия легкоатлетического матча между сборными Европы и США на стадионе «Динамо» в Минске. Он, в частности, упомянул о проведении такого матча в 2021 году. «Но в связи с тем, что в Америке пройдет чемпионат мира, то по правилам матч США — Европа там проводиться не сможет. Поэтому мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу, ни в Америку, а через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить: на эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч», — сказал Лукашенко.
Лукашенко: «Я вам обещаю, что через 2 года Минск станет столицей Соединённых Штатов Америки» pic.twitter.com/U7gR2L326z— Дональд Трамп (@_Fashington) September 9, 2019
Естественно, на это заявление тут же отреагировали социальные сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время урока в День знаний Александр Лукашенко сказал старшеклассникам, что электромобиль Tesla ему подарил основатель компании, производящей е-мобили, Илон Маск, однако последний эту информацию опроверг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...