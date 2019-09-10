«Минск станет столицей США»: Лукашенко взбудоражил сеть неожиданным заявлением

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее отметивший, что был бы не против проведения Олимпиады совместно с Украиной, сделал громкое геополитическое заявление, пообещав, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Как передает tut. by, такое обещание Бацька дал во время открытия легкоатлетического матча между сборными Европы и США на стадионе «Динамо» в Минске. Он, в частности, упомянул о проведении такого матча в 2021 году. «Но в связи с тем, что в Америке пройдет чемпионат мира, то по правилам матч США — Европа там проводиться не сможет. Поэтому мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу, ни в Америку, а через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить: на эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч», — сказал Лукашенко.

Лукашенко: «Я вам обещаю, что через 2 года Минск станет столицей Соединённых Штатов Америки» pic.twitter.com/U7gR2L326z — Дональд Трамп (@_Fashington) September 9, 2019

Естественно, на это заявление тут же отреагировали социальные сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время урока в День знаний Александр Лукашенко сказал старшеклассникам, что электромобиль Tesla ему подарил основатель компании, производящей е-мобили, Илон Маск, однако последний эту информацию опроверг.



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