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Лукашенко захотел провести Олимпиаду с Украиной: сделано резонансное заявление
Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы провести в своей стране Олимпийские игры, причем не против был бы ради осуществления данной цели объединиться с географическими соседями. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами во время визита в Брест, где принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста.
«Конечно, нам трудно соревноваться со странами-гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы, сейчас Национальный футбольный стадион построим и арену для водных видов спорта. В той же России, к примеру, вся инфраструктура создана под футбол (в Украине после проведения Евро-2012 инфраструктура также на высоком уровне. — Авт.) — можем запросто с ними принять Олимпиаду. У них есть объекты, которых нам не хватает, поэтому запросто с их помощью можем принять соревнования такого масштаба», — передает слова Лукашенко сайт БелТА.
Отметим, что ближайший международный спортивный турнир Беларусь примет уже в ближайшие выходные — 7−8 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между Европой и США.
Напомним, что в середине июля президент Украины Владимир Зеленский выступил с аналогичным заявлением. Более того, соответствующую задачу глава нашего государства поставил перед Министерством молодежи и спорта, а также президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой. «Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3−4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — подчеркнул Зеленский.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо.
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