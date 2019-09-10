Останется тайной: Денисова отказалась называть число помилованных Зеленским россиян

Украина

Россия засекретила точный список граждан, которые улетели в Москву из Киева 7 сентября в рамках процедуры обмена. Украинский президент Владимир Зеленский аналогично засекретил список россиян, которых помиловал, чтобы обмен состоялся.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, украинцам не стоит надеяться ознакомиться с указами Зеленского о помиловании. «Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом „секретно“. Они никогда не публикуются», — заявила уполномоченный в интервью российскому РБК.

Точное число помилованных Денисова также отказалась называть. По данным СМИ, из 35 улетевших в Москву россиян от 12 до 16 человек предварительно получили помилование.

Напомним, в списке 35 человек, переданных Украиной России, точно были Владимир Цемах (фигурант дела о сбитом «Боинге» МН17) и бывший главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Выдача Цемаха России вызвала бурное возмущение в европейских структурах, а фотографии с Вышинским в московском аэропорту охотно публиковали российские СМИ. Все остальные фигуранты списка и условия их освобождения (помилование, прекращение дела, приостановление следствия) известны лишь приблизительно.

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