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Бросили в тюрьму на 15 лет: жителя оккупированной Горловки обвинили в шпионаже
Кроме фамилии и инициалов, пока ничего не известно об очередном узнике оккупантов в ОРДО, которого так называемый «суд» террористов «ДНР» обвинил в шпионаже и посадил на 15 лет. Об этом сообщается в паблике оккупантов. Согласно сообщению, «приговор суда» вступил в «законную силу».
О «законах» на оккупированной территории на самом деле говорить не приходится. Жертвой беззакония стал в этот раз житель оккупированной Горловки Поликарпов К. С.
Статья обвинения у украинца традиционная: «шпионаж». Как следует из сообщения, Поликарпов был захвачен еще в ноябре 2017 года. Якобы он фотографировал расположения расположений частей так называемой «народной милиции ДНР», на самом деле являющихся частями регулярной армии, управляемой российскими кадровыми офицерами, а также делал снимки административных зданий «органов государственной власти республики». И собранные сведения передавал в СБУ.
Кроме того, по сведениям уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в российских тюрьмах (или СИЗО) на сегодняшний день находятся 113 украинских граждан.
По данным «информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как пропавшие без вести — 258 лиц, незаконно лишенных свободы — 223 лица», — говорится в ответе СБУ на запрос редакции «Радио Свобода».
По прогнозам известного волонтера Мирослава Гая, Россия будет наращивать количество узников, чему способствовали уступки Украины, сделанные в ходе недавнего большого обмена пленными.
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