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Омбудсмен заявила о подготовке нового обмена пленниками между Украиной и Россией
Диалог с Россией о новом обмене удерживаемыми лицами начался и продолжается. Есть шансы, что новый обмен состоится до конца года. Тем не менее, такие переговоры — чрезвычайно деликатная тема, поэтому не стоит ожидать раскрытия подробностей. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Переговоры ведутся о следующем освобождении наших граждан, которые находятся в России и на территории временно оккупированного Крыма», — заявила Денисова в эфире телеканала Громадське. По словам омбудсмена, у нее есть сведения о 113 украинских гражданах, которые попали в застенки российских тюрем или СИЗО.
Продолжая тему секретности переговоров, омбудсмен настаивает: лучше обойтись без оглашения подробностей. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», — считает она.
Напомним, в результате обмена 7 сентября в Украину вернулись 35 наших соотечественников из российских тюрем и СИЗО (полный список).
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