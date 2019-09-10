Мир

"Умру за язык": в России ученый из Удмуртии совершил самоподжог (фото 18+)

Во вторник, 10 сентября, в Ижевске (Удмуртия, Россия) директор Института человека УдГУ Альберт Разин устроил акт самосожжения прямо перед зданием местного Госсовета. Ранее в Бердичеве (Житомирская область) предприниматель поджег себя на сессии горсовета.

Как сообщают в МЧС Удмуртии, Альберт Разин держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Сообщается, что под зданием Госсовета Удмуртии, где планировалось очередная сессия, было двое пикетчиков. Альберту Разину летом этого года исполнилось 79 лет, он попал в больницу чуть ли не со 100-процентными ожогами тела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда произошел акт самосожжения — так военный пенсионер отреагировал на бездействие Фемиды в его споре с местными газовщиками

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter