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"Умру за язык": в России ученый из Удмуртии совершил самоподжог (фото 18+)
Во вторник, 10 сентября, в Ижевске (Удмуртия, Россия) директор Института человека УдГУ Альберт Разин устроил акт самосожжения прямо перед зданием местного Госсовета. Ранее в Бердичеве (Житомирская область) предприниматель поджег себя на сессии горсовета.
Как сообщают в МЧС Удмуртии, Альберт Разин держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
Сообщается, что под зданием Госсовета Удмуртии, где планировалось очередная сессия, было двое пикетчиков. Альберту Разину летом этого года исполнилось 79 лет, он попал в больницу чуть ли не со 100-процентными ожогами тела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда произошел акт самосожжения — так военный пенсионер отреагировал на бездействие Фемиды в его споре с местными газовщиками
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...