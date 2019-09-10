Тимати удалил скандальный клип, набравший 1 млн дизлайков

Шоу-бизнес

Российский рэпер Тимати, который называет себя лучшим другом Путина и Кадырова, под давлением общественного мнения удалил скандальный клип «Москва». Ролик, записанный с коллегой Гуфом, установил рекорд — он набрал миллион дизлайков на YouTube.

Возмущение пользователей вызвали строчки песни «не хожу на митинги и не втираю дичь», «хлопну бургер за здоровье Собянина» и «тот самый город, что не проводит гей-парады» в исполнении Тимати. Его обвиняют в том, что он продался властям и выпустил этот клип по госзаказу.

Сам Тимати сначала ответил на критику, заверив, что не получал за эту работу денег, а написал песню по зову сердца. Он также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что некоторые участники получают за уличные акции деньги. «У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах (кто это все спонсирует, не сложно догадаться, подумай, ты же умный парень)», — написал исполнитель в Instagram.

Поддержал коллегу и Гуф. Но не обращать внимания на общественное мнение рэпер все же не смог. Он таки удалил скандальный клип, чтобы еще больше не вызывать волну ненависти. В комментарии он сообщил, что не ставил такой цели.

«Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео, что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — написал Тимати.

Напомним, на выборах 2018 года в России Тимати был доверенным лицом Путина. Он снялся в агитационном ролике «Почемуя голосую за Путина», и не однократно поддерживает действия властей в своих композициях.

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